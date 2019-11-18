В Бишкеке 19 ноября перекроют центральные улицы — состоится матч

Игра начнется в 20:00 на столичном стадионе. Проезд на некоторых улицах закроют за три часа до этого.

В Бишкеке 19 ноября будут перекрыты центральные улицы в связи с проведением футбольного матча Кыргызстан — Таджикистан, сообщила пресс-служба Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД.

Игра отборочного раунда ЧМ–2022 начнется в 20:00 на стадионе имени Долона Омурзакова.

С 17:00 до окончания матча будут перекрыты:

улица Тоголока Молдо от проспекта Чуй до улицы Фрунзе;

улица Фрунзе от Исанова до Панфилова.

ГУОБДД просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам.



sputnik.kg