В Бишкеке 19 ноября перекроют центральные улицы — состоится матч

Игра начнется в 20:00 на столичном стадионе. Проезд на некоторых улицах закроют за три часа до этого.
В Бишкеке 19 ноября будут перекрыты центральные улицы в связи с проведением футбольного матча Кыргызстан — Таджикистан, сообщила пресс-служба Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД.
Игра отборочного раунда ЧМ–2022 начнется в 20:00 на стадионе имени Долона Омурзакова.
С 17:00 до окончания матча будут перекрыты:
улица Тоголока Молдо от проспекта Чуй до улицы Фрунзе;
улица Фрунзе от Исанова до Панфилова.
ГУОБДД просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам.
sputnik.kg
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