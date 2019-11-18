На 1 миллиард 193 миллиона сомов сократят бюджет социальной защиты в 2021 году

Однако даже сегодня пособия получают не более 40 процентов нуждающихся

О сокращении бюджета социальной защиты на 1 млрд 193 млн сомов в проекте бюджета на 2020 и прогнозе на 2021 год стало известно на прошлой неделе. При этом, по данным Всемирного банка, даже сейчас система пособий и социальных выплат охватывает не более 40 процентов граждан, соответствующих критериям малообеспеченности. Об этом на встрече по итогам мониторинга исполнения Закона КР «О государственных пособиях» сообщила исполнительный директор Ассоциации НКО по продвижению прав и интересов детей в Кыргызстане Наталья Шипп.

- Это означает, что ни о каком увеличении размера пособий и вовлечении в соцзащиту всех нуждающихся не идет и речи, - отметила она.

Оценив исполнение Закона КР «О государственных пособиях», рабочая группа, в которую вошли вице-спикер ЖК КР Аида Касымалиева, депутаты, представители Минтруда и соцразвития и члены ОС ведомства, Минфина и НКО, пришла к неутешительным выводам: именно беднейшие слои населения, как правило, не имеют доступа к пособию «Уй-булого комок».

О препонах на пути к получению поддержки от государства рассказал юрист Ассоциации НКО по продвижению прав и интересов детей в КР Мирлан Медетов.

Первое, и, кажется, неискоренимое – бюрократия. Очень многие кыргызстанцы живут вдалеке от места по адресу своей прописки. Поэтому чтобы получить, например, справку из Центра занятости, им приходится ехать в другой регион. На это идут не все.

- Также выяснилось, что на местах требуют те справки, которые по новому закону уже не нужны: из Налоговой службы, Соцфонда, - добавил Медетов. – Те же документы требуют и органы соцзащиты для получения пособий. При этом и органы занятости, и отдел по пособиям находятся в ведении одного министерства, но несогласование все равно присутствует.

Кроме того, в городах иногда отказывают в справке с места жительства, если есть задолженность за коммунальные услуги.

Нашли неоднозначные моменты и в самой системе определения нуждающихся в государственном пособии, продолжил юрист. По закону, семья попадает в эту категорию, если совокупный доход не превышает 900 сомов на одного члена семьи, включая детей. Согласно положению, учитывают доходы по основному месту работы, доходы от предпринимательства и сельскохозяйственной деятельности.

- К сожалению, там предусмотрены также товары длительного пользования, - сообщает Медетов. – Например, авто до 19 лет означает, что пособие семье платить не будут вне зависимости от дохода. А это нарушение закона.

Кроме того, в Кыргызстане сильно распространены неформальная занятость и теневой доход, поэтому адекватно оценить финансовый статус гражданина иногда бывает сложно.

В критерии оценки уровня дохода потенциально малообеспеченного кыргызстанца включено наличие/отсутствие крупного и мелкого рогатого скота.

- Если на члена семьи приходится четыре единицы МРС, пособие не положено, - объяснил юрист. – Выходит, у кого четыре единицы МРС – получает деньги, а пять – уже не получает.

Связь между чиновниками органов социальной защиты на местах и населением тоже бывает весьма слабой. В Минтруда и соцразвития информируют, что раз в месяц специалисты выезжают в айыл окмоту и проводят консультации по юридическим вопросам. Однако мониторинг показал, что они могут не появляться месяцами. А если и приедут, местные жители не всегда осведомлены об этом.

- Еще плохо, что на местах делают график приема, - докладывает Медетов. – Людей много, консультации длительные, и человеку порой приходится являться несколько раз, прежде чем он попадет на прием. Жалуются и на недружелюбное отношение «как к иждивенцам».

Вице-спикер ЖК КР Аида Касымалиева подчеркнула, что существующая система администрирования неспособна донести деньги до нуждающихся граждан. В новом положении предполагается утвердить пособие всем малышам до 1,5 лет, за исключением детей сотрудников международных организаций, депутатов, министров, бизнесменов, глав АО и некоторых других категорий.

- Я считаю, что нужно изменить закон и обсудить это в ЖК, - сказала она. - Изменения в законопроект о пособиях был на общественном обсуждении, но на комитетах еще не рассматривали. От правительства есть отрицательное заключение – все упирается в финансирование.

При этом бюджет, который затронет законопроект, не превысит сумму «сэкономленных» денег – то есть тех, который до адресата так и не дошли.

- У нас остается около 10 лет, так называемое «окно возможностей», когда мы должны вкладываться в детей, чтобы у нас было трудоспособное население, - призвала вице-спикер. - Если начнем сокращать бюджет и упустим этот момент, будет хуже.

VESTI.KG