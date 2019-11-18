ГКНБ: Сторонница РЭО публично отреклась от джихадистской идеологии

Женщина была осуждена за участие в экстремистской деятельности

ГКНБ совместно с ГСИН продолжают активную работу по дерадикализации членов террористических и экстремистских организаций, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.

Так, гражданка Т.Д., 1970 г.р., уроженка Ошской области, осужденная в апреле 2019 года к 3 годам лишения свободы по ст.243 («Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической подготовки») УК КР, добровольно отреклась от джихадистской идеологии.

Она, раскаявшись, полностью признала ошибочность, бесполезность и утопичность данной идеологии, а также призвала население страны и особенно молодежь остерегаться негативного влияния идеологии религиозно-экстремистских организаций и не вовлекаться в их деятельность.

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