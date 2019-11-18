В Бишкеке на женщину совершили наезд две машины. Она скончалась

Оба автомобиля находятся на штрафстоянке
В Бишкеке на отрезке улицы Карла Маркса между Джантошева и Ахунбаева водитель автомобиля Nissan X Trail насмерть сбил 40-летнюю женщину. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе ГУОБДД.
Уточняется, что женщина переходила дорогу в неположенном месте, и водитель не обратил внимания на пешехода. Ехавшая следом за первой машиной Toyota также совершила наезд на нее.
На месте происшествия находятся сотрудники ГУОБДД. Инспекторы занимаются сбором необходимых материалов. Автомобили увезены на штрафстоянку.
VESTI.KG
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