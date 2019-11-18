В Бишкеке насмерть сбили женщину

Трагедия произошла сегодня утром на пересечении улиц Ахунбаева и Юнусалиева. Милиция устанавливает личность погибшей.
В Бишкеке в результате автонаезда скончалась женщина, сообщили Sputnik Кыргызстан очевидцы.
В столичном УОБДД информацию подтвердили.
ДТП произошло сегодня примерно в 8:00 на пересечении улиц Ахунбаева и Юнусалиева.
"Сбивший женщину водитель был за рулем Nissan X-Trail. С места происшествия он не скрывался", — сказал очевидец.
В милиции отметили, что личность погибшей устанавливается.
sputnik.kg
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