Сотрудники МВД.Полк специального назначения МВД набирают начальников — список требований

Претендовать на должности могут только люди, прошедшие срочную военную или альтернативную службу, а также не привлекавшиеся к уголовной ответственности.

В полк специального назначения "Шумкар" требуются сотрудники на должности младшего начальствующего состава, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел КР.

Требования к кандидатам:

возраст — от 19 до 30 лет;

образование не ниже среднего;

рост не ниже 170 сантиметров, спортивное телосложение.

Подчеркивается, что претендовать на должности могут только люди, прошедшие срочную военную или альтернативную службу, а также не привлекавшиеся к уголовной ответственности.

Подробную информацию можно получить по адресу: Бишкек, улица Кронштадтская, 17; или по номеру (0312) 46-08-26.

sputnik.kg