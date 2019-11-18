Сотрудники МВД.Полк специального назначения МВД набирают начальников — список требований

Претендовать на должности могут только люди, прошедшие срочную военную или альтернативную службу, а также не привлекавшиеся к уголовной ответственности.
В полк специального назначения "Шумкар" требуются сотрудники на должности младшего начальствующего состава, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел КР.
Требования к кандидатам:
возраст — от 19 до 30 лет;
образование не ниже среднего;
рост не ниже 170 сантиметров, спортивное телосложение.
Подчеркивается, что претендовать на должности могут только люди, прошедшие срочную военную или альтернативную службу, а также не привлекавшиеся к уголовной ответственности.
Подробную информацию можно получить по адресу: Бишкек, улица Кронштадтская, 17; или по номеру (0312) 46-08-26.
sputnik.kg
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