Куда обращаться кыргызстанцам, если требуют взятку? Контакты

Здесь вы найдете контактные данные Антикоррупционной службы ГКНБ, ГСБЭП (Финпол), МВД и прокуратуры республики.
О фактах вымогательства взяток и об иных проявлениях коррупции кыргызстанцы могут сообщать в четыре ведомства.
Антикоррупционная служба (АКС) ГКНБ
Можно написать на электронную почту — Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., либо обратиться по следующим адресам и телефонам:
Бишкек, проспект Жибек Жолу, 322; телефон (0312) 66-00-20;
Ош, улица Ленина, 318; телефон (03222) 5-55-11;
Джалал-Абад, улица Токтогула, 55; телефон (03722) 5-55-35;
Баткен, улица Нургазиева, 1; телефон (03622) 5-01-50;
Каракол, улица Генерала Кутманалиева, 148; телефон (03922) 5-38-79;
Нарын, улица Ленина, 78; телефон (03522) 5-14-58;
Талас, улица Бердике Баатыра, 297/106; телефон (03422) 6-04-31.
Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП, Финпол)
Центральный аппарат: Бишкек, проспект Манаса, 101/1 (пересечение с улицей Жумабека). Электронная почта — Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Телефон доверия 195, телефоны приемной: (0312) 32-30-83, 32-30-91.
Полный список контактов областных и районных подразделений можно найти на сайте ГСБЭП.
Министерство внутренних дел
Центральный аппарат: Бишкек, улица Фрунзе, 469. Электронная почта — Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Телефон приемной (0312) 26-60-64, телефон секретариата (0312) 26-60-54, телефон доверия (312) 26-60-27.
Прокуратура
Генеральная прокуратура: Бишкек, улица Токтоналиева, 139. Электронная почта — Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Контактный телефон (312) 54-24-63, телефон доверия (0312) 54-28-18.
Контакты областных и районных подразделений прокуратуры указаны на сайте надзорного ведомства.
Кроме того, граждане могут звонить по телефону доверия аппарата правительства — (0312) 62-53-85.
sputnik.kg
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