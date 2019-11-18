Без осадков — погода в Бишкеке 18 ноября

Скорость западного ветра составит 4-9 метров в секунду. В ночь на вторник будет до 2 градусов мороза.
В понедельник, 18 ноября, осадков в Бишкеке не ожидается, сообщает Кыргызгидромет.
Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Днем термометры покажут 9-11 градусов тепла, в ночь на вторник будет 0…–2.
sputnik.kg
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