Мамы с детьми на руках ждут очереди на лестнице в больнице Кочкор-Аты. 

Автор поста в соцсети возмущен тем, что для граждан, ожидающих своей очереди в городской больнице, не созданы нормальные условия.
В больнице Кочкор-Аты люди ждут очереди, сидя на холодной лестнице, сообщил очевидец Данияр Дурусбеков и опубликовал фотографии в Facebook.
По его словам, "в XXI веке, в год цифровизации" граждане ожидают своей очереди на лестничном пролете в больнице, где другие пациенты получают стационарное лечение.
На опубликованных снимках можно увидеть женщин с младенцами возле отделения психоневрологии.
"На холодном бетоне люди ждут очереди 3-4 часа. Кажется, что мы в женской колонии. Нет мест, где можно сесть", — отметил Дурусбеков.
Корреспондент Sputnik Кыргызстан связался с мужчиной, и тот рассказал, что сделал фото сегодня около 5:00.
"В больнице всего один детский невролог. Он отличный специалист, поэтому желающих попасть к нему на прием много, но условий для ожидания своей очереди нет. Всех сразу в отделение не пускают, так как это стационар. Примерно 30 человек сидят на лестнице с часа ночи, занимая очередь, а потом такая картина наблюдается весь день. Те, кому не хватило места, греются в машинах", — пояснил очевидец.
Пресс-служба Министерства здравоохранения КР выясняет обстоятельства происходящего.
sputnik.kg
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