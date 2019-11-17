Мамы с детьми на руках ждут очереди на лестнице в больнице Кочкор-Аты.

Автор поста в соцсети возмущен тем, что для граждан, ожидающих своей очереди в городской больнице, не созданы нормальные условия.

В больнице Кочкор-Аты люди ждут очереди, сидя на холодной лестнице, сообщил очевидец Данияр Дурусбеков и опубликовал фотографии в Facebook.



По его словам, "в XXI веке, в год цифровизации" граждане ожидают своей очереди на лестничном пролете в больнице, где другие пациенты получают стационарное лечение.

На опубликованных снимках можно увидеть женщин с младенцами возле отделения психоневрологии.

"На холодном бетоне люди ждут очереди 3-4 часа. Кажется, что мы в женской колонии. Нет мест, где можно сесть", — отметил Дурусбеков.

Корреспондент Sputnik Кыргызстан связался с мужчиной, и тот рассказал, что сделал фото сегодня около 5:00.

"В больнице всего один детский невролог. Он отличный специалист, поэтому желающих попасть к нему на прием много, но условий для ожидания своей очереди нет. Всех сразу в отделение не пускают, так как это стационар. Примерно 30 человек сидят на лестнице с часа ночи, занимая очередь, а потом такая картина наблюдается весь день. Те, кому не хватило места, греются в машинах", — пояснил очевидец.

Пресс-служба Министерства здравоохранения КР выясняет обстоятельства происходящего.

sputnik.kg