Жителей столицы просят завтра убрать листья и мусор на территориях, прилегающих к жилым домам и офисам.
Мэрия Бишкека приглашает горожан на субботник 16 ноября.
Как сообщила пресс-служба муниципалитета, жителям столицы необходимо привести в порядок только свои дворы или территорию возле офисов.
"Остальное уберем своими силами на общегородском субботнике", — сказали в мэрии.
Горожане могут связаться с заместителями районных акимов по вопросам ЖКХ — те подскажут, где требуется провести уборку.
К кому обращаться:
Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) — (0312) 65-68-78, (0550) 99-79-27;
Турсалиев Алмаз Джакыпбекович (Октябрьский район) — (0312) 57-63-80, (0772) 19-20-74;
Аскарбеков Мавлян Амангельдиевич (Первомайский район) — (0312) 66-15-37, (0555) 66-60-96;
Касымбеков Рустам Асаналиевич (Свердловский район) — (0312) 36-07-07, (0703) 61-18-06.
sputnik.kg
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