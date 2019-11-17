Мэрия приглашает бишкекчан на "генеральную уборку" города

Жителей столицы просят завтра убрать листья и мусор на территориях, прилегающих к жилым домам и офисам.



Мэрия Бишкека приглашает горожан на субботник 16 ноября.

Как сообщила пресс-служба муниципалитета, жителям столицы необходимо привести в порядок только свои дворы или территорию возле офисов.

"Остальное уберем своими силами на общегородском субботнике", — сказали в мэрии.

Горожане могут связаться с заместителями районных акимов по вопросам ЖКХ — те подскажут, где требуется провести уборку.

К кому обращаться:



Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) — (0312) 65-68-78, (0550) 99-79-27;

Турсалиев Алмаз Джакыпбекович (Октябрьский район) — (0312) 57-63-80, (0772) 19-20-74;

Аскарбеков Мавлян Амангельдиевич (Первомайский район) — (0312) 66-15-37, (0555) 66-60-96;

Касымбеков Рустам Асаналиевич (Свердловский район) — (0312) 36-07-07, (0703) 61-18-06.

sputnik.kg