В бишкекском кафе задержали следователя со взяткой

У офицера во внутреннем кармане куртки нашли 20 тысяч сомов, которые он получил от гражданки
В Службу внутренних расследований МВД 12 ноября обратилась гражданка О.Н., попросившая принять меры в отношении сотрудника правоохранительного органа, который вымогал 20 тысяч сомов за положительное решение вопроса по досудебному производству в отношении нее.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство статье 326 ч.1 (Вымогательство взятки) УК КР.
Так, 15 ноября 2019 года в результате совместных следственно-оперативных мероприятий, проведенных СВР МВД и ГСБЭП, примерно в 22:15 часов в одном из столичных кафе при получении 20 тысяч сомов с поличным задержан следователь Следственного управления ГСИН У.М.
При личном досмотре у него во внутреннем кармане куртки были обнаружены и изъяты: служебное удостоверение, выданное на имя младшего лейтенанта внутренней службы У.М., следователя Следственного управления ГСИН.
В настоящее время расследование продолжается в СУ ГСБЭП по городу Бишкек. Служба внутренних расследований МВД продолжает работу, направленную на очищение рядов органов внутренних дел от всякого рода предателей интересов службы, взяточников, нарушителей законности и прочих элементов, подрывающих авторитет милиции в глазах общества и наносящих непоправимый ущерб.
VESTI.KG
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