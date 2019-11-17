Мэрия Бишкека забрала маршруты № 171 и 238. Что изменится

Фирмы-перевозчики не соблюдали график выхода транспорта на линию. Мэрия расторгла договор и забрала маршруты в свое ведение.
Микроавтобусные маршруты № 171 и 238 перешли в ведение мэрии Бишкека, сообщила пресс-служба муниципалитета.
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Управление городского транспорта в одностороннем порядке расторгло договор с фирмами-перевозчиками в связи с невыполнением обязательств — они не соблюдали график выхода маршруток на линии. Теперь работу указанных маршрутов будет контролировать Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие, микроавтобусы будут помечены знаком "М".
Мэрия утверждает, что переход маршрутов в ведение муниципальных властей гарантирует пассажирам безопасность, а самим водителям — выгоду. Последние при таких условиях ежедневно проходят медосмотр, работают по маршрутному листу и графику, а в автопарках каждый год проводится технический осмотр. Диспетчеры следят за внешним видом водителей и чистотой в салонах.
"По отдельным данным, водители микроавтобусов в частных компаниях платят за обслуживание маршрута более 5 тысяч сомов в месяц без налогов. Перейдя на работу в муниципалитет, они будут платить в разы меньше и более ответственно перевозить граждан. Мы также восстанавливаем контрольно-диспетчерские пункты, чтобы усилить контроль за общественными перевозками", — говорится в сообщении.
Минувшим летом в ведение мэрии уже перешли маршруты № 131 и 227. Муниципалитет призывает водителей и других маршруток написать официальное письмо от имени коллектива линии и начать работать вместе.
sputnik.kg
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