Подросток заказал жестокое убийство сестры — истории 15 ноября в КР

Сотрудники бишкекской милиции раскрыли убийство 25-летней девушки. Ее тело обнаружили в доме на улице Логвиненко, рядом находился месячный ребенок...

Корреспонденты Sputnik Кыргызстан проводят много времени в библиотеке, чтобы выяснить, о чем писали СМИ в последнюю сотню лет. Мы узнали, какие события волновали общественность в разные годы 15 ноября. При подготовке материала использованы архивы газет "Советская Киргизия" и "Вечерний Бишкек", а также сводки информационных агентств. Редакция Sputnik Кыргызстан благодарит за содействие коллектив Национальной библиотеки КР.



1938. Жители колхоза имени Тельмана в Панфиловском районе требовали установить радиоузлы в каждом доме. Ранее на эти нужды с них собрали по 45 рублей.

1940. Началась очередная сессия научно-технического совета Фрунзе: комиссия содействовала строительству Большого Чуйского канала.

1956. Ежедневно столичная фабрика "Красный швейник" отгружала базам Киргизпотребсоюза во Фрунзе, Рыбачьем, Оше и Кара-Суу комплекты теплой одежды для животноводов.

1967. Киргизская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова объявила об открытии эстрадной студии по двухлетней подготовке артистов разных жанров. В студию принимали граждан 18-22 лет, имеющих полное среднее образование. Для поступления требовалось сдать экзамены по выбранной специальности, русскому языку, литературе и истории.

1974. В помещении фрунзенского радиоклуба открылась 22-я Республиканская выставка творчества радиолюбителей-конструкторов.

1985. В Нарыне на месте бывшего ресторана "Алатау" открыли молодежное кафе. В заведении полностью обновили интерьер и мебель. Отмечалось, что здесь всегда играет приятная музыка, а в меню большой выбор соков и кондитерских изделий. На входе посетителей встречали улыбающиеся сотрудницы.

1991. Неизвестный вор вынес из сарая столичного жителя 62 бутылки водки, 10 бутылок шампанского и четыре бутылки коньяка.

1997. В редакцию газеты обратился с жалобой 70-летний бишкекчанин. "Дом, в котором я живу, был построен 40 лет назад. Пришло время капитально отремонтировать отопительную систему, о чем я сообщил в ДУ-2. После моего обращения пришли сантехники и велели заплатить 1 000 сомов. Я попросил их составить смету, а мастера обиделись и ушли. Я немного подождал и пожаловался в горкенеш. После этого в ДУ-2 составили смету: стоимость ремонта оказалась всего 450 сомов. После оплаты пришли те же мастера и сделали ремонт так, что по батарее потекла вода", — возмущался пенсионер.

2002. Вышла в свет книга В. Аникина и П. Лузанова "Энциклопедия кыргызского футбола". Тираж составил 1 000 экземпляров. Издание представляло собой своеобразный справочник-календарь Федерации футбола КР и рассказывало об истории становления и развития этого вида спорта в стране.

2005. Сотрудники столичной милиции раскрыли убийство 25-летней девушки. Ее тело обнаружили в одном из домов на улице Логвиненко, рядом был месячный ребенок. Неизвестные нанесли жертве несколько ножевых ранений, один из ударов пришелся прямо в сердце: нож вонзили по самую рукоятку. После убийства преступники забрали из дома деньги и сотовый телефон.

В первый же день расследования подозрение пало на 15-летнего брата убитой. Позже выяснилось, что за 500 долларов он нанял двух 22-летних парней, которые и совершили преступление. На вопрос, за что подросток решил убить сестру, он ответил, что она "не разрешала часто играть на компьютере, заставляла работать и ругала".

2013. СМИ писали о 23-летней Дильдоре, которая порезала лезвием себя и своих маленьких детей возле супермаркета в микрорайоне "Джал-Артис". "Раненых детей, потерявших много крови, привезли к нам поздно вечером совершенно чужие люди. У полуторагодовалой девочки глубокие резаные раны обеих кистей, повреждены сухожилия и нервы", — рассказал заведующий отделением травматологии Городской детской клинической больницы Бийзак Сулайманов.



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По словам врачей, девочка была в крайне тяжелом состоянии: из-за сильной кровопотери начался геморрагический шок, который удалось купировать. Но оперировать ребенка в таком состоянии было нельзя, поэтому медики загипсовали руки, висевшие, как плети. Трехлетнему мальчику провели экстренную операцию, и функцию рук удалось восстановить. Мать детей тоже прооперировали, а затем перевели в Республиканский центр психического здоровья.

2018. Генеральная прокуратура выявила факты финансовых нарушений и подделки документов в военных подразделениях Генерального штаба Вооруженных сил КР. Проверку провели в Государственном комитете по делам обороны и Сухопутных войсках ВС. Было установлено, что некоторые должностные лица ГКДО подделывали документы и использовали фальшивые печати различных госорганов в целях незаконного присвоения средств, предназначенных для выплат военнослужащим.



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