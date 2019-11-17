В Кыргызстане пройдет благотворительный чемпионат по женскому волейболу

Собранные средства будут направлены на лечение 12-летней Айжамал Темирбековой, которой поставили диагноз «острый лимбофластный лейкоз»

В Кыргызстане состоится благотворительный чемпионат по волейболу в поддержку 12-летней Айжамал Темирбековой, страдающей острым лимбофластным лейкозом.​

Сообщается, что акция организована Национальной лигой матерей КР при поддержке предпринимательницы Асель Атабековой.​

Благотворительный чемпионат состоится 17 ноября этого года. Известно, что в нем примут участие более 150 женщин из разных сфер деятельности: политики, бизнес-леди, учителя, врачи, журналисты, домохозяйки.​

На сегодня есть уже 25 команд, желающих сыграть в поддержку Айжамал. Всего задействовано пять игровых волейбольных площадок.

«К сожалению, местная медицина бессильна в лечении Айжамал, поэтому сейчас мы всеми силами ведем работы по сбору средств для лечения малышки. Последняя уже озвученная цифра – 70 000 долларов США.

Сегодня волонтеры во главе с Асель Атабековой, фондом СКД, родители девочки, их родные и друзья стучатся во все двери, увидев слезы мамы Айжамал. Пусть понемногу, но сбор уже идет»,​ – отмечается на странице Национальной лиги матерей.​ ​

VESTI.KG