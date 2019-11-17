Прохладно, но без осадков — погода в Бишкеке 15 ноября

Скорость западного ветра составит 4-9 метров в секунду. В ночь на субботу термометры в столице покажут 0…–2.

В пятницу, 15 ноября, осадков в Бишкеке не ожидается, сообщает Кыргызгидромет.

Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Днем термометры покажут 7-9 градусов выше нуля, в ночь на субботу будет 0…–2.

sputnik.kg