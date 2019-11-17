Рустам Бурнашев, профессор казахско-немецкого университета: «Причастные к легальному транзиту силы не заинтересованы в том, чтобы на таджикско-кыргызской границе урегулировали ситуацию»

Конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана имеет свои причины.

– В некоторых СМИ произошедший 6 ноября инцидент на погранзаставе «Ишкобод» на узбекско-таджикской границе связывают с периодическими обострениями на таджикско-кыргызской границе. На ваш взгляд, между ними есть связь?

– Конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана имеет свои причины. Это и неопределенность прохождения границы, и проблемы с доступом к водным ресурсам, и претензии приграничного населения на те или иные территории, которые они считают своими. Есть неофициальные версии, связанные с тем, что через этот участок границы проходит транзит нелегальных товаров, в том числе наркотических веществ. И поэтому силы, которые вовлечены в этот нелегальный транзит, не заинтересованы в урегулировании ситуации конкретно на данном участке таджикско-кыргызской границы. Каждое событие имеет свою логику.

(«Евразия. Эксперт»)

Источник: газета «Азия news» №44 от 14.11.2019 / стр. 5