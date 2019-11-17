В честь него не смогли назвать улицу, но среди народа его авторитет высок

Мы стали свидетелями того, как в социальных сетях провели опрос для определения рейтинга руководителей МВД за последние 10 лет.

На чашу весов поставили министров Кашкара Джунушалиева, Улана Исраилова, Мелиса Турганбаева, Зарылбека Рысалиева, Молдомусу Конгантиева и т.д. Интересно то, что всех далеко позади оставил Молдомуса Ташболотович, получив 70-80% поддержку. Эта оценка пользователей Фейсбука…

Всем известно, как заинтересованные силы подняли шумиху и добились отмены решения о присвоении улицы в Аламединском районе имени Конгантиева. Конечно, здесь сыграла свою роль политика. Да, в свое время он был министром, 6 апреля 2010 года он попал в руки толпы в Таласе, безжалостно избит. Другими словами, получил свое наказание. Но разве можно видеть в нем врага до конца жизни? Есть выражение: «Ненависть была придумана для неверующих». Не будем говорить о севере-юге, мы хотим поделиться объективной информацией, так как среди общественности оказывается поддержка господину Молдомусе. Какой будет наш авторитет, если мы не будем объективны?

Источник: газета «Азия news» №44 от 14.11.2019 / стр. 3