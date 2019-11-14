           
Подробности
Общество
Просмотров: 2

Пассажирский бус под управлением кыргызстанца врезался в прицеп грузовика в Казахстане

В результате ДТП четыре человека оказались в реанимации

В Карагандинской области Казахстана граждане Таджикистана и Кыргызстана попали в ДТП.

В результате столкновения маршрутного рейсового автобуса с грузовиком возле Балхаша на трассе Алматы-Екатеринбург пострадали четыре человека, которые находятся  в реанимации в тяжелом состоянии.

Как передает Liter.kz, предполагаемым виновником аварии оказался 38-летний гражданин Кыргызстана.

«В полиции восстановили хронологию событий. Выяснилось, что иностранец не держал дистанцию между автобусом и ехавшим впереди грузовиком. В итоге он врезался в прицеп грузового "Volvo". За рулем грузовика сидел житель Алматинской области. Автобус ехал в сторону Алматы», - пишет издание.

VESTI.KG

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить