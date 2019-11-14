Пассажирский бус под управлением кыргызстанца врезался в прицеп грузовика в Казахстане

В результате ДТП четыре человека оказались в реанимации
В Карагандинской области Казахстана граждане Таджикистана и Кыргызстана попали в ДТП.
В результате столкновения маршрутного рейсового автобуса с грузовиком возле Балхаша на трассе Алматы-Екатеринбург пострадали четыре человека, которые находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Как передает Liter.kz, предполагаемым виновником аварии оказался 38-летний гражданин Кыргызстана.
«В полиции восстановили хронологию событий. Выяснилось, что иностранец не держал дистанцию между автобусом и ехавшим впереди грузовиком. В итоге он врезался в прицеп грузового "Volvo". За рулем грузовика сидел житель Алматинской области. Автобус ехал в сторону Алматы», - пишет издание.
VESTI.KG
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