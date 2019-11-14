Государственные СМИ Кыргызстана могут быть объединены в корпорацию

Правительство рассматривает возможность объединения государственных СМИ в единую корпорацию.

Это может быть сделано в целях оптимизации бюджетных расходов. Об этом в парламенте во время рассмотрения проекта бюджета на 2020 год сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

С предложением сократить финансирование государственных СМИ обратился депутат Дастан Бекешев.

«Мы предлагали сократить финансирование государственных СМИ, а вы, напротив, выделяете 40 млн сомов телеканалу «Пирамида» и «5 каналу». В следующем году [на финансирование госСМИ] заложили 10,5 млн долларов, в том числе, «Кабар» получит 22 млн сомов, «ОТРК», «ЭлТР», «Мир» - по 552 млн сомов, 80 млн сомов предусматривается для 49 газет/журналов и районных телеканалов. Нужно же сокращать!», - сказал он.

Омурбекова сообщила, что в настоящее время ведется работа по созданию медиацентров в областях. «Районные газеты будут оптимизированы, некоторые попадут под сокращение. В качестве предложения рассматривается объединение «Кабара», «5 канала» и других государственных СМИ в единую корпорацию в целях оптимизации. Работа в этом направлении ведется непрерывно», - ответила вице-премьер.

В июле министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов сообщал «Азаттыку», что государство намерено прекратить финансирование районных газет, которых насчитывается 34 по всей республике.

Вопрос создания медиацентров обсуждался в Министерстве культуры, информации и туризма еще в 2017 году. Сообщалось, что по поручению правительства предполагается создание региональных медиацентров на базе государственных областных СМИ, которые будут оказывать целый комплекс информационных услуг. В новых центрах предусматривается наличие нескольких платформ - телевидение, радио, газета, новостной веб-сайт, пресс-центр и медиашкола (учебный центр).

azattyk.kg