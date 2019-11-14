СИЗО и ИК-47 уберут из Бишкека, заявил Абылгазиев. Стало известно, куда

Необходимость переноса учреждений объясняется прежде всего обеспечением безопасности горожан. В ГСИН рассказали, сколько времени на это потребуется.

Следственный изолятор №1 и исправительная колония №47 будут выведены за пределы Бишкека, сообщил на заседании Жогорку Кенеша премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Отчитываясь об исполнении бюджета за текущий год и планах на следующий, он рассказал, какие работы намечены в уголовно-исполнительной системе.

"Поставили задачу перед руководством ГСИН. Мы должны вывести все колонии и СИЗО за пределы Бишкека. В 2019 году выделили деньги, на них подготовили проект", — сообщил глава правительства.

Как рассказал заместитель председателя Государственной службы исполнения наказаний Таалайбек Нуралиев, необходимость переноса данных учреждений объясняется в первую очередь обеспечением безопасности граждан.



"ИК-47 планируется перенести в Молдовановку, где находится ИК-31, в которой имеется туббольница. Там есть участок в пять гектаров. Соответственно вся больничная система ГСИН будет находиться в одно месте. СИЗО-1 мы хотим перенести в село Алга за объездной, где находится СИЗО-50", — рассказал Нуралиев.

Во сколько обойдется перенос закрытых учреждений пока неизвестно, так как еще нет смет. Но в случае достаточного финансирования оба объекта можно будет возвести за полгода, считает замглавы ГСИН.

"Участки же оставшиеся от СИЗО-1 и ИК-47 будут переданы государству", — отметил Нуралиев.

По его словам, также обсуждается вопрос о переносе СИЗО в Оше, оно расположено в городе и очень старое — построено в 1937 году.

sputnik.kg