Связанные руки. Архивное фотоВ Джалал-Абаде похитили мужчину и требовали $ 20 тыс — задержан член ОПГ. 

Преступники похитили мужчину в феврале текущего года, потом увезли в столицу и требовали выкуп у его родных.
Сотрудники Службы криминальной милиции УВД Джалал-Абадской области задержали члена ОПГ, подозреваемого в похищении человека и вымогательстве, сообщила пресс-служба ведомства.
"11 февраля текущего года возле одного из кафе в Джалал-Абаде неизвестные парни, применив силу, посадили в автомобиль Honda Fit 28-летнего Т. Ф., увезли его в Бишкек и требовали у родных мужчины 20 тысяч долларов в качестве выкупа", — говорится в сообщении.
Мужчины состоят на учете как члены организованной преступной группировки.
Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 170 "Похищение человека" Уголовного кодекса КР. Правоохранителям удалось задержать двоих подозреваемых в похищении и освободить потерпевшего. Розыск еще двух подозреваемых продолжался.
В начале ноября сотрудники СКМ УВД Джалал-Абадской области установили местонахождение одного из разыскиваемых, который состоит на учете как член организованной преступной группы: 26-летний М. Ш. скрывался в Бишкеке. После задержания его водворили в ИВС областного УВД. Сейчас устанавливается его причастность к другим преступлениям.
sputnik.kg
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