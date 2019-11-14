Мэрия Бишкека построит новое здание за 2 млн сомов. Для чего

Объявлен тендер на строительство здания для одной из столичных школ. В муниципалитете рассказали, каким будет новый объект.

В Бишкеке построят здание для школы №75 на улице Баялинова, сообщила пресс-служба мэрии.



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Объявлен тендер на разработку проекта и сметной документации. Здание должно быть двух- или трехэтажным. Вместимость — 550 учащихся, площадь — 3 850 квадратных метров. Необходимо предусмотреть музыкальный зал на 60 человек, спортзал, школьный стадион и спортплощадку со снарядами. Территория школы должна быть ограждена и озеленена.

Согласно проекту, учебное заведение также должно быть удобным для детей с ограниченными возможностями здоровья. Предполагаются система внутреннего и наружного видеонаблюдения, интернет, современная газовая котельная.

Строительство может начаться в 2020 году, если не возникнет проблем с финансированием. Планируемая стоимость проектных работ — 1 миллион 994 тысячи сомов.

sputnik.kg