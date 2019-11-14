Дастан Джумабеков уверен, что сборная Кыргызстана сегодня победит японцев

Спикер Жогорку Кенеша пожелал удачи нашим футболистам
Спикер ЖК Дастан Джумабеков полагает, что сборная Кыргызстана победит сборную Японии в матче отборочного тура Чемпионата мира по футболу 2022 года.
- Сегодня состоится встреча нашей сборной по футболу со сборной Японии, - напомнил торага. - Сборная Японии является одной из сильнейших команд Чемпионата мира. Но мы полагаем, что наши спортсмены одержат победу. От имени народа и от всех здесь присутствующих выражаем поддержку нашим спортсменам и желаем им удачи!
Напомним, что матч Кыргызстан - Япония начнется сегодня в 17:15 на стадионе им. Д.Омурзакова.
VESTI.KG
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