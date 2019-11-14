В Бишкекском ГУВД потеряли 20 уголовных дел — Генпрокуратура

Надзорный орган проверил ведение ЕРПП, учетно-регистрационную дисциплину и сверил дела, приостановленные из-за розыска обвиняемых.



Сотрудники Главного управления внутренних дел Бишкека потеряли 20 уголовных дел, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.



Надзорный орган проверил ведение Единого реестра преступлений и проступков, а также учетно-регистрационную дисциплину. Кроме того, была проведена сверка дел, расследование которых приостановлено из-за розыска обвиняемых.



"Во время проверки сотрудники прокуратуры выявили 20 фактов утери уголовных дел различной тяжести. Все они числились за следственной службой ГУВД Бишкека", — говорится в сообщении.

Данные факты зарегистрированы в ЕРПП по статье 331 "Халатность" Уголовного кодекса КР. Досудебное производство направлено в Госкомитет национальной безопасности.

sputnik.kg