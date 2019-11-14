Убийство Саймаити — в Турцию вылетят сотрудники Генпрокуратуры, ГКНБ и МИД© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Межведомственная группа проверит деятельность бывшего генконсула КР в Стамбуле Эркина Сопокова, машину которого нашли на месте убийства бизнесмена Айеркина Саймаити.

Создана межведомственная рабочая группа из числа представителей Генеральной прокуратуры, Госкомитета национальной безопасности и Министерства иностранных дел КР, сообщила пресс-служба МИД.

Группа сформирована по инициативе министерства для проверки деятельности бывшего генерального консула КР в Стамбуле Эркина Сопокова. Она вылетит в Стамбул.

Убийство Саймаити

У убитого Саймаити были незаконно выданные паспорта гражданина КР

10 ноября в Стамбуле убили бизнесмена Айеркена Саймаити. В него стреляли в кафе, после чего туда приехали полиция и медики. Пострадавшего госпитализировали, но он скончался в больнице. На месте убийства находился автомобиль Range Rover с консульскими номерами 34 CC 2092. Его эвакуировали сотрудники правоохранительных органов.

На вопрос, принадлежит ли внедорожник генконсульству Кыргызстана в Стамбуле, в МИД 11 ноября ответили, что "это были подложные номера, уточняется, кому они принадлежат". В соцсетях сообщали, что машина принадлежала генконсулу Эркину Сопокову. 12 ноября его уволили. Выяснилось, что на месте действительно было авто Сопокова, но тот не смог объяснить, как и почему оно там оказалось.

Турецкие СМИ сообщали, что по подозрению в убийстве задержаны трое мужчин: двое из них кыргызстанцы, один — сириец. По данным СМИ, "кыргызстанцев" зовут Hüseyin Ahmetaliyev (Хусейн Ахметалиев) и Abdullah Enver (Абдуллах Энвер), а сирийца — Ali Isbeh (Али Исбех). МИД КР выясняет, являются ли они гражданами КР.

По данным СМИ, подозреваемые рассказали, что убили Саймаити из-за его финансовых проблем в Кыргызстане.

Имя бизнесмена Айеркена Саймаити фигурировало в расследовании журналиста "Азаттыка" Али Токтакунова, где утверждается, что семья бывшего зампредседателя Государственной таможенной службы КР Райыма Матраимова вывела за границу крупную сумму. В материале говорится, что в выводе средств участвовал Саймаити.

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями расследует дело. В рамках следствия было проверено движение средств Айеркена Саймаити

sputnik.kg