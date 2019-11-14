Сын выгнал пожилого отца из дома, завладев его имуществом

Токон Мамытов взял заявление гражданина под особый контроль

К акыйкатчы Токону Мамытову обратился гражданин по поводу нарушения его прав на жилище. Такая информация появилась на официальном сайте омбудсмена.

Из заявления следует, что мужчина подарил сыну 40 из 180 квадратных метров общей жилой площади своего дома. Договор дарения оформлен частным нотариусом С. Рыскуловой. Но при этом по неизвестным заявителю причинам в документе была указана вся площадь. Так, гражданин остался на улице без средств к существованию.

Заявитель утверждает, что 12 июля 2016 года в ходе судебного заседания Свердловского районного суда частный нотариус С. Рыскулова подтвердила, что во время оформления договора дарения 40 квадратных метров общей жилой площади дома гражданина в пользу его сына она записывала на видео весь процесс оформления документа. Еще тогда истец Я. Х. ходатайствовал о том, чтобы С. Рыскулова на следующем судебном процессе предъявила эту видеозапись для просмотра.

Однако 20 июля 2016-го частный нотариус не только не предоставила видеозапись, но и сама не пришла на процесс. Таким образом, решение суда, по словам мужчины, было принято необоснованно.

Как сообщил мужчина, 20 июля 2016 года он попал в больницу в предынфарктном состоянии и с критическим артериальным давлением. Согласно протоколу суда от 20 июля 2016-го, в зал суда явился только адвокат ответчика, который вместе с судьей (без участия самого истца и его адвоката) принял неправомерное судебное решение.

Вместе с тем заявитель утверждает, что в сентябре 2014 года он потерял свой гражданский паспорт. Новый документ он получил только в ноябре 2014-го, а договор дарения был подписан 28 октября 2014 года. Таким образом, заявитель считает: несмотря на то что все три судебные инстанции признали данную сделку законной, данный договор является незаконным.

Как заявил гражданин, решением районного суда с августа 2018-го его выселили из собственного дома. Опись имущества (при выселении) производилась без его участия, так как участковый милиционер выгнал мужчину из дома, оставив ему только летнюю одежду, в которой тот находился на момент выселения. При этом в эту опись вошла только старая одежда пожилого человека, а телевизор, холодильник, микроволновая печь, кухонный гарнитур, постельные принадлежности, ковры, паласы, остальная одежда – всего этого не оказалось в числе описанного имущества пенсионера.

Заявитель утверждает, что во время составления описи судисполнитель вел видеозапись. Однако гражданину отказали в его законном требовании предоставить ему копию данной видеозаписи. Кроме того, в доме на момент выселения, по его словам, находились оборудование для изготовления бижутерии и необходимые материалы – цветной металл (бронза, латунь, мельхиор) на общую сумму 20 тысяч долларов США. Этого имущества также почему-то не оказалось в описи его имущества.

«В течение 1,5 года я не могу получить даже теплую одежду», — пожаловался акыйкатчы гражданин.

Токон Мамытов взял его заявление под свой особый контроль. При этом сотрудники аппарата омбудсмена проверят все факты, указывающие на нарушение прав человека при выселении из дома, а также будут проводить тщательные мониторинги судебных заседаний по данному делу.

По мнению главного правозащитника страны, в данном случае конституционные права 80-летнего заявителя нарушены его сыном, так как, согласно п. 2 ст. 37 Конституции КР, «уважение к старшим, забота о родных и близких – обязанность каждого».

VESTI.KG