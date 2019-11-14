Юрий Московский: «То, что кыргызы хорошо знают русский язык, им поможет»

О преимуществах для кыргызстанцев в России и о назревших изменениях в ее миграционном законодательстве vb.kg рассказал председатель комиссии по вопросам миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский.

— Участвуют ли граждане Кыргызстана в общественной жизни России?

— Конечно. Выходцы из этой республики вообще уже стали активной частью российского общества. Не только в трудовой, но и общественной, культурной сферах. И мы находимся в тесном контакте с активом кыргызской диаспоры. Не так давно я выступал на большом форуме, состоявшемся в Общественной палате России, который был организован одной из крупнейших диаспоральных организаций «Кыргыз биримдиги» — «Кыргызское единение». А совсем недавно был приглашен на вечер кыргызской культуры, проходивший в Большом концертном зале правительства Москвы. Памятное событие, все участники которого, думаю, получили массу положительных эмоций!

— Какова сегодняшняя численность этой диаспоры в российской столице? В разных источниках называются разные цифры, от более полумиллиона до почти полутора миллионов человек.

— Данные о кыргызстанцах в Москве, России действительно разнятся. Требуются уточнения. Именно поэтому я, выступая на упомянутом форуме, призвал уроженцев Кыргызстана принять участие в переписи населения, которая состоится в России в следующем году. Ведь во время нее будут учитываться и трудовые мигранты.

— С какими проблемами, по-вашему, сталкиваются сейчас те, кто приехал из Кыргызстана?

— Особых проблем, считаю, у них нет. Кыргызы прекрасно владеют русским языком. Скажем так, на порядок лучше, чем многие российские студенты — английским, изучая его не один год. Для многих кыргызов русский является вторым родным языком, что помогает им здесь и на работе, и в быту. Новые возможности открылись после вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз. И сегодня у граждан республики такие же проблемы, как у граждан России, поскольку устраиваются они на работу в том же порядке. Единственно, работодатель должен заявить о том, что у него работает иностранный гражданин. Однако возникают проблемы с гражданами Кыргызстана.

— Какие именно?

— Поскольку трудящиеся из стран ЕАЭС освобождены в России от необходимости приобретать патенты на трудовую деятельность, выполнять положенные для этого требования, некоторые кыргызстанцы уходят от налогообложения. Плюс к этому не проходят, по той же причине, медосмотр, за исключением тех учреждений, где обязаны это сделать и получить соответствующую справку. Впрочем, это проблема, скорее всего, не их, а российской стороны, где справки выдают по-разному и разные. И даже если они настоящие, не факт, что человек осмотрен. В этой сфере нужно наводить должный порядок, в случае не только с мигрантами, но с самими россиянами.

Источник: газета «Майдан.kg» №44 от 13.11.2019 / стр. 6