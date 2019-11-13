Саймаити обманул других граждан Китая на $ 3 млн — глава МВД КР

В сентябре этого года Финпол объявил Айеркина Саймаити в международный розыск. Как выяснилось, еще раньше его в розыск объявило МВД.

Убитый в Турции бизнесмен Айеркен Саймаити обвинялся в Кыргызстане в мошенничестве на 3 миллиона долларов, сообщил в парламенте министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.

"По убийству в Турции гражданина Китая Саймаити: в 2017 году на него было возбуждено дело по статье 166 "Мошенничество" старого Уголовного кодекса. Он обвинялся в обмане граждан Китая на 3 миллиона 28 тысяч долларов. Это товар и акции. Его объявили в международный розыск, в том числе по линии Интерпола", — рассказал министр.

Отметим, что на сайте Интерпола нет информации о Саймаити. Также в сентябре нынешнего года он был объявлен ГСБЭП в международный розыск, но подробности не сообщаются.

Убийство Саймаити

10 ноября в Стамбуле убили бизнесмена Айеркена Саймаити. В него стреляли в кафе, после чего туда приехали полиция и медики. Пострадавшего госпитализировали, но он скончался в больнице.

На месте убийства Айеркена Саймаити в Стамбуле находился автомобиль Range Rover с консульскими номерами 34 CC 2092. Его эвакуировали сотрудники правоохранительных органов.



Убийство Саймаити: у задержанных не было кыргызстанских паспортов — МИД

На вопрос, принадлежит ли внедорожник генконсульству Кыргызстана в Стамбуле, в МИД 11 ноября ответили, что "это были подложные номера, уточняется, кому они принадлежат". В соцсетях сообщали, что авто принадлежало генконсулу КР в Стамбуле Эркину Сопокову. 12 ноября генконсула Кыргызстана уволили. Выяснилось, что на месте действительно было его авто, но сам Сопоков не смог объяснить, как и почему оно там оказалось.

Турецкие СМИ сообщали, что по подозрению в убийстве задержаны трое мужчин: двое из них кыргызстанцы, один — сириец. По данным СМИ, "кыргызстанцев" зовут Hüseyin Ahmetaliyev (Хусейн Ахметалиев) и Abdullah Enver (Абдуллах Энвер), а сирийца — Ali Isbeh (Али Исбех). МИД КР выясняет, являются ли они кыргызстанцами.

По данным СМИ, подозреваемые рассказали, что убили Саймаити из-за его финансовых проблем в Кыргызстане.

Имя бизнесмена Айеркена Саймаити фигурировало в расследовании журналиста "Азаттыка" Али Токтакунова, где утверждается, что семья бывшего зампредседателя Государственной таможенной службы КР Райыма Матраимова вывела за границу крупную сумму. В материале говорится, что в выводе средств участвовал Саймаити.

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями расследует дело. В рамках следствия было проверено движение средств Айеркена Саймаити.



sputnik.kg