Кыргызстан поблагодарили за кречета, подаренного Путиным королю КСА

Российский лидер 14 октября подарил королю Саудовской Аравии кречета по кличке Альфа из Кыргызстана. На следующий день такой же подарок получил наследный принц Абу-Даби.
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин поблагодарил Кыргызстан за кречетов, которых президент РФ Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азиз Аль Сауду и наследному принцу.
Как сообщает пресс-служба Минприроды РФ, 8 ноября в Бишкеке Кобылкин и директор Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства КР Мирслав Аманкулов обсудили возможности расширения сотрудничества в природоохранной сфере.
"Кобылкин выразил признательность уполномоченным службам Кыргызстана за профессиональное выполнение ответственной миссии по документальному сопровождению и выдачу разрешений на передачу кречетов из Российско-кыргызского соколиного центра "Мурас" в дар королю Саудовской Аравии и наследному принцу Абу-Даби. Кречетов подарили в ходе официального визита на Ближний Восток президента России Владимира Путина", — говорится в сообщении.
Стороны обменялись мнением о дальнейшем развитии и об укреплении сотрудничества в сохранении биоразнообразия. В частности, при создании в России международного орнитологического центра и серии питомников по репродукции редких исчезающих соколиных пород будут использованы опыт, наработки и кадровый потенциал центра "Мурас".
14 октября президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азиз Аль Сауду кречета по кличке Альфа из Кыргызстана. 15 октября глава РФ прибыл с госвизитом в Объединенные Арабские Эмираты. Российский лидер также подарил наследному принцу Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну белого кречета из Кыргызстана. Оба кречета были выращены в центре "Мурас" на Иссык-Куле.
sputnik.kg
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