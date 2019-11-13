Когда и где можно будет ездить со скоростью 110 км/ч. Ответ юриста и ГУОБДДCC0

Сегодня разрешенная скорость, например, на трассе Бишкек — Нарын в направлении Иссык-Куля, остается прежней — 90 километров в час, а пилотный проект открытия участков с разрешенной скоростью в 110 километров будет внедрен только в 2020 году.

Дорог с разрешенной скоростью 110 километров в час в республике пока нет, сообщил начальник отдела дорожного надзора ГУОБДД МВД КР Талант Ибраев.



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31 октября премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление правительства, согласно которому в Кыргызстане на некоторых трассах легковым автомобилям разрешили двигаться со скоростью не более 110 километров. Такая скорость будет установлена на трассах, где ранее было разрешено движение не более 90 километров в час. Меры приняты в целях увеличения пропускной способности автомобильных дорог.

Пользователи соцсетей интересуются, когда и на каких дорогах можно будет ездить со скоростью 110 километров в час. Юрист и начальник отдела ГУОБДД рассказали все о новых правилах.

Юрист Владимир Плужник пояснил, что, согласно новым изменениям в Правилах дорожного движения, в Кыргызстане действительно разрешат движение авто со скоростью 110 километров в час.

"Тут следует пояснить, что такую скорость разрешат не на всех дорогах республики. Согласно ПДД, на автомагистралях двигаться на 110 километрах в час можно будет только на дорогах с разделительной полосой, четырехполосным движением и соответствующими дорожными знаками "110". При этом на трассе должна быть обеспечена безопасность в виде дорожных разделителей. Пока таких трасс в стране нет, а знаки не установлены", — сказал Плужник.

По его словам, на сегодня разрешенная скорость, например, на трассе Бишкек — Нарын в направлении Иссык-Куля, остается прежней — 90 километров в час.

Начальник отдела дорожного надзора ГУОБДД МВД КР Талант Ибраев подтвердил, что на данный момент изменено только законодательство о скоростном режиме.

"Фактически с такой скоростью ездить сегодня еще не получится. Участки дорог с разрешенной скоростью проезда 110 километров в час появятся позже. Пилотный проект стартует только в 2020 году, после его реализации автомобилисты смогут ездить с такой скоростью сначала на некоторых участках автотрассы Бишкек — Нарын — Торугарт, а затем и на других трассах. До этого Минтранс должен подготовить техническую часть и соответствующую инфраструктуру — установить знаки, указатели, сигнальные столбики", — сказал Ибраев.

По его словам, при этом в обязательном порядке на трассах установят парапеты для обеспечения безопасности, а сама дорога должна быть с четырьмя или более полосами движения, из которых как минимум две — в одном направлении.

sputnik.kg