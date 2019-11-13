Матерный анекдот в «Ай-Данек»: Владелица детской газеты заверила, что это «подстава»

Токтайым Уметалиева рассказала, что весь тираж был снят с продаж.

В детской газете «Ай-Данек» опубликовали анекдот с нецензурным словом. Фотографии первой страницы распространились в соцсетях, где издание подвергли критике.

Владелица «Ай-Данек», общественный деятель Токтайым Уметалиева рассказала Vesti.kg, что публикация данного анекдота, возможно, является «подставой».

По ее словам, на протяжении нескольких лет она подвергается преследованиям со стороны некоторых политиков.

- На сегодняшний день взломан мой Facebook и электронная почта верстальщика, - пояснила она. - Анекдота про Вовочку нигде нет, никто не отправлял его на публикацию. Когда это попало на страницу газеты, я была в командировке. Летела в Австрию. Мною было принято решение полностью снять тираж. Он был небольшой - всего полторы тысячи экземпляров. Вернули из школ, собрали все что смогли. Не вернули максимум 100-200 газет. Но это не сделает погоду в стране. Кроме того, если говорить юридическим языком и идти судиться, то там нет оснований говорить, что это матерное слово.

Уметалиева также отметила, что и другие отечественные газеты допускают ошибки, но они не подвергаются резкой критике.

- Наши местные газеты ежедневно публикуют массу неверной информации, матерных анекдотов про детей и другое, но все молчат, - заметила она. - Сейчас ряд СМИ направлены на работу против меня. И спасибо этому человеку - наконец обратят внимание на то, что я одна несу груз детской газеты. Я готова передать ее президенту, если он хочет, департаменту образования, мэрии... Мы уже получили товарный знак и уходим в интернет.

Что касается преследований, Токтайым Уметалиева рассказала, что обнаружила в своем офисе «жучок».

- Я никогда ни на кого не жаловалась, но с 2005 года я нахожусь под преследованием, - говорит она. - У меня были и взломы, заходили домой ко мне, к детям, в мой офис, грабили. В милиции уже столько возбужденных дел, но никто ничего не делает. В последнее время начался взлом электронных адресов, особенно с того момента, как я заговорила о недрах и штрафах. Они начали думать, что «Ай-Данек» - мой единственный источник дохода, и решили задавить через газету. Преследования организованы со стороны одного из замов аппарата президента, чье задание выполнял руководитель аппарата мэрии Бишкека Балбак Тулобаев. Так получилось, что один из акимов проболтался об этом. Нам удалось записать его речь.



В заключение Уметалиева добавила, что после анекдота с матерным словом на странице газеты, родители с жалобами в редакцию не обращались.



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