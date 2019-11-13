Убийство Саймаити: у задержанных не было кыргызского паспорта — МИД

Бизнесмен был убит в Турции 10 ноября. В центре скандала также оказался теперь уже бывший генеральный консул в Стамбуле Эркин Сопоков.

У задержанных по подозрению в убийстве бизнесмена Айеркена Саймаити в Стамбуле не было паспортов Кыргызстана, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

По информации внешнеполитического ведомства, двое из троих задержанных устно заявили о том, что являются гражданами Кыргызстана.

"Рядом с ними не было никаких документов — такую информацию предоставили генеральному консульству в правоохранительных органах. Мы уточняем", — сказали в МИД.

Убийство Саймаити

10 ноября в Стамбуле убили бизнесмена Айеркена Саймаити. В него стреляли в кафе, после чего туда приехали полиция и медики. Пострадавшего госпитализировали, но он скончался в больнице.

На месте убийства Айеркена Саймаити в Стамбуле находился автомобиль Range Rover с консульскими номерами 34 CC 2092. Его эвакуировали сотрудники правоохранительных органов.

На вопрос, принадлежит ли внедорожник генконсульству Кыргызстана в Стамбуле, в МИД 11 ноября, ответили, что "это были подложные номера, уточняется, кому они принадлежат". В соцсетях сообщали, что это авто принадлежало генконсулу КР в Стамбуле Эркину Сопокову. 12 ноября генконсула Кыргызстана уволили. Выяснилось, что на месте действительно было его авто, но сам Сопоков не смог объяснить, как и почему оно там оказалось.



Убийство Саймаити — его недавно объявляли в международный розыск

Турецкие СМИ сообщали, что по подозрению в убийстве задержаны трое мужчин: двое из них кыргызстанцы, один — сириец. По данным СМИ, "кыргызстанцев" зовут Hüseyin Ahmetaliyev (Хусейн Ахметалиев) и Abdullah Enver (Абдуллах Энвер), а сирийца — Ali Isbeh (Али Исбех). МИД КР выясняет, являются ли они кыргызстанцами.

По данным СМИ, подозреваемые рассказали, что убили Саймаити из-за его финансовых проблем в Кыргызстане.

Имя бизнесмена Айеркена Саймаити фигурировало в расследовании журналиста "Азаттыка" Али Токтакунова, где утверждается, что семья бывшего зампредседателя Государственной таможенной службы КР Райыма Матраимова вывела за границу крупную сумму. В материале говорится, что в выводе средств участвовал Саймаити.

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями расследует дело. В рамках следствия было проверено движение средств Айеркена Саймаити.

sputnik.kg