Кыргызстанца обманули на $ 45 тыс, продав его дом. Задержан подозреваемый 

Около двух недель назад в милицию пришел мужчина с заявлением, что малознакомый человек обманул его на 45 тысяч долларов. Милиция задержала подозреваемого.
В Сокулукском районе задержали мужчину по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
31 октября текущего года 28-летний житель Сокулукского района написал заявление, что малознакомый мужчина вошел в доверие, уговорил его продать дом, незаконно завладел 45 тысячами долларов от продажи недвижимости и скрылся.
"По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в ИВС 37-летний Т. И.", — говорится в сообщении.
Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 204 "Мошенничество" Уголовного кодекса КР.
sputnik.kg
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