Кыргызстанца обманули на $ 45 тыс, продав его дом. Задержан подозреваемый

Около двух недель назад в милицию пришел мужчина с заявлением, что малознакомый человек обманул его на 45 тысяч долларов. Милиция задержала подозреваемого.

В Сокулукском районе задержали мужчину по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

31 октября текущего года 28-летний житель Сокулукского района написал заявление, что малознакомый мужчина вошел в доверие, уговорил его продать дом, незаконно завладел 45 тысячами долларов от продажи недвижимости и скрылся.

"По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в ИВС 37-летний Т. И.", — говорится в сообщении.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 204 "Мошенничество" Уголовного кодекса КР.



sputnik.kg