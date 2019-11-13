Мальчик выбежал навстречу машине УПСМ и попросил о помощи — ГУВД Бишкека© Фото / пресс-служба ГУВД Бишкека

Мальчик выбежал перед автомобилем милиционеров, размахивая руками, и попросил помощи. Его доставили в милицию и выяснили все обстоятельства.

Сотрудники патрульной службы милиции помогли заблудившемуся в Бишкеке девятилетнему мальчику, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Накануне в 18:00 милиционеры при патрулировании в Свердловском районе заметили мальчика, который выбежал навстречу спецмашине, размахивая руками.

Сотрудники патрульной службы милиции помогли заблудившемуся в Бишкеке девятилетнему мальчику

Патрульные остановились. Мальчик им пояснил, что он заблудился и, когда увидел включенные проблесковые маячки, понял, что едет милиция, поэтому и выбежал за помощью.

Ребенка доставили в ГУВД. Выяснилось, что девятилетний мальчик учится в третьем классе. Он перешел в новую школу и в первый день учебы не смог найти дорогу домой.

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Свердловского района доставили его к родителям.



sputnik.kg