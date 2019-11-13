Зачем прихвостни Ильмиянова обостряют обстановку на границе с Таджикистаном?

Стало известно, что Сапарали Борубаев — торага Катранского айыльного кенеша и Шаирбек Орозалиев — депутат Кулундинского айыльного кенеша намерены провести пресс-конференцию в одном из местных СМИ. На пресс-конференции они хотят поднять вопрос по границе с Таджикистаном.

По их утверждениям, 250 тысяч жителей Лейлекского и Баткенского районов, граничащих с Таджикистаном, уже более десятка лет живут как на пороховой бочке. Однако такие доводы двух людей, которые в свое время выступали и ходили под бывшим шофером Атамбаева звучат неуместно, поскольку в настоящее время вопрос границы с соседним Таджикистаном решается на самом высоком уровне. Летом как все помнят, главы двух государств встретились на приграничной территории, а затем совершили визиты в оба государства.

Если посмотреть в Интернете, то можно увидеть, что Сапарали Борубаев и Шаирбек Орозалиев не так чисты перед законом, и к ним самим в свое время имелись вопросы со стороны правоохранительных органов. А именно, они оба проходили пока свидетелями по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.



Также из источников стало известно, что ранее Борубаев проходил фигурантом уголовного дела по тендерам, на которых продавались государством золоторудные месторождения, по мелкому хулиганству, дважды в антиобщественных действиях против работы разрабатывающих компаний на месторождении «Апрельское». Орозалиев привлекался по уголовной ответственности за контрабанду в Таджикистан и обратно различных продуктов питания и сигарет. Но из-за того, что Икрамжан Ильмиянов, который является их земляком, был в близком окружении Атамбаева, все уголовные дела были закрыты, а Орозалиев и Борубаев избежали суда и возможно дальнейшего ареста по всем их делам, которые они творили начиная с 2011 по 2017 года.

А теперь они оба пытаются обострить ситуацию на границе, прикрываясь жителями Баткенской области. Становиться интересным почему компетентные органы не обратили внимание на их закрытые уголовные дела и не обращают по сей день?