Токон Мамытов подписал трехстороннее соглашение по оказанию квалифицированной юридической помощи в рамках программы ГГЮП

Бишкек, "Саясат. kg". Срок действия соглашения – 1 год (с возможностью его дальнейшей пролонгации), и оно вступает в силу с сегодняшнего дня.

Сегодня, 13 ноября 2019 года, в офисе Центрального аппарата Омбудсмена КР состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Акыйкатчы (Омбудсменом) Кыргызской Республики, Центром по координации гарантированной государством юридической помощи при Министерстве юстиции Кыргызской Республики (ЦК ГГЮП КР) и Общественным фондом «Юристы за права человека».

Соглашение направлено на предоставление гражданам Кыргызстана эффективной и оперативной юридической (адвокатской) помощи, а также определяет основные аспекты взаимодействия сторон в ходе реализации программ по оказанию ГГЮП. В частности, предусмотрена совместная деятельность в вопросах предоставления консультационно-правовой и квалифицированной юридической помощи, в том числе в местах лишения и ограничения свободы. Кроме того, участники соглашения договорились о проведении соответствующих мониторингов закрытых учреждений.

Данный документ подписали: Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики Мамытов Т.Б., Директор ЦК ГГЮП КР Калбеков А.С. и Председатель Правления ОФ «Юристы за права человека» Койлубаева А.К.

Срок действия соглашения – 1 год (с возможностью его дальнейшей пролонгации), и оно вступает в силу с сегодняшнего дня.