Цена нового детсада в Бишкеке равна долгу одного бизнесмена — мэрия

В Бишкеке предприниматель задолжал муниципалитету за аренду земли сумму, на которую можно построить детсад и купить 19 карет скорой помощи.
Мэрия Бишкека хочет взыскать с предпринимателя свыше 35 миллионов сомов за неуплату аренды муниципальной земли, сообщила пресс-служба городской администрации.
Участок площадью 0,1 гектара был предоставлен зимой 2015 года Д. Жанузаковой во временное пользование на пять лет. Ей разрешили спроектировать и построить магазин облегченного типа по улице Дэн Сяопина. Однако арендатор не платила за пользование землей. Юристы обратились в суд с просьбой расторгнуть договор в одностороннем порядке и взыскать долги.
"Что значат 35 миллионов для города? Если бы арендатор вовремя вносил оплату, муниципалитет смог бы построить один детский сад для 100 детей. А на обустройство новых мини-зон отдыха и реконструкцию скверов в этом году предусмотрено около 30 миллионов сомов. Недавно мы приобрели шесть карет скорой помощи класса А, которые обошлись в 10 миллионов 980 тысяч сомов. Теперь представьте, сколько мы сможем сделать для города и горожан, если предприниматели будут вовремя вносить плату за аренду", — обращается мэрия.
Муниципалитет призывает арендаторов своевременно делать выплаты и погасить долги за пользование муниципальной землей и имуществом.
Между тем в центре Бишкека на месте сгоревшего здания налоговой службы по улице Тыныстанова начали строить детсад за 35,6 миллиона сомов. Городские власти даже показали, как он будет выглядеть.
sputnik.kg
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