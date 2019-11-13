           
Подробности
Общество
Просмотров: 3

Цена нового детсада в Бишкеке равна долгу одного бизнесмена — мэрия

В Бишкеке предприниматель задолжал муниципалитету за аренду земли сумму, на которую можно построить детсад и купить 19 карет скорой помощи.

Мэрия Бишкека хочет взыскать с предпринимателя свыше 35 миллионов сомов за неуплату аренды муниципальной земли, сообщила пресс-служба городской администрации.


Участок площадью 0,1 гектара был предоставлен зимой 2015 года Д. Жанузаковой во временное пользование на пять лет. Ей разрешили спроектировать и построить магазин облегченного типа по улице Дэн Сяопина. Однако арендатор не платила за пользование землей. Юристы обратились в суд с просьбой расторгнуть договор в одностороннем порядке и взыскать долги.
"Что значат 35 миллионов для города? Если бы арендатор вовремя вносил оплату, муниципалитет смог бы построить один детский сад для 100 детей. А на обустройство новых мини-зон отдыха и реконструкцию скверов в этом году предусмотрено около 30 миллионов сомов. Недавно мы приобрели шесть карет скорой помощи класса А, которые обошлись в 10 миллионов 980 тысяч сомов. Теперь представьте, сколько мы сможем сделать для города и горожан, если предприниматели будут вовремя вносить плату за аренду", — обращается мэрия.

 

Муниципалитет призывает арендаторов своевременно делать выплаты и погасить долги за пользование муниципальной землей и имуществом.
Между тем в центре Бишкека на месте сгоревшего здания налоговой службы по улице Тыныстанова начали строить детсад за 35,6 миллиона сомов. Городские власти даже показали, как он будет выглядеть.

sputnik.kg

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить