Турция увеличила квоту на бесплатное лечение кыргызстанцев – до 180 человек в год

Власти Турции увеличили квоту для граждан Кыргызстана, которые могут бесплатно получить лечение в этой стране.
Соответствующее решение опубликовано во вторник в официальном вестнике правительства Турции Resmi Gazete. Квота увеличена сразу на 50 человек – до 180 в год.
Бесплатно лечиться в Турции могут граждане Кыргызстана, кто не имеет возможности получить соответствующее лечение на родине. Как правило, это касается тяжелых заболеваний: онкологии, пересадки органов, микрохирургических операций.
Часть тяжелобольных направляет на лечение в Турцию Минздрав Кыргызстана, а другую часть – Посольство Турции в Бишкеке. Регулирует предоставление бесплатной медицинской помощи за границей межправительственный договор между Кыргызстаном и Турцией, подписанный в июне 2014 года. От самого больного и его семьи при этом требуется оплатить дорогу из Кыргызстана в Турцию и обратно.
В Кыргызстан также несколько раз приезжали турецкие медики, которые проводили сложные операции в Бишкеке и Оше для тех, кто не имел возможности выехать на лечение в Турцию. Также Турция предлагала открыть в Кыргызстане диагностический центр, который помогал бы выявлять пациентов, нуждающихся в лечении.
azattyk.kg
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