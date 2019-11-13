Турция увеличила квоту на бесплатное лечение кыргызстанцев – до 180 человек в год

Власти Турции увеличили квоту для граждан Кыргызстана, которые могут бесплатно получить лечение в этой стране.

Соответствующее решение опубликовано во вторник в официальном вестнике правительства Турции Resmi Gazete. Квота увеличена сразу на 50 человек – до 180 в год.

Бесплатно лечиться в Турции могут граждане Кыргызстана, кто не имеет возможности получить соответствующее лечение на родине. Как правило, это касается тяжелых заболеваний: онкологии, пересадки органов, микрохирургических операций.

Часть тяжелобольных направляет на лечение в Турцию Минздрав Кыргызстана, а другую часть – Посольство Турции в Бишкеке. Регулирует предоставление бесплатной медицинской помощи за границей межправительственный договор между Кыргызстаном и Турцией, подписанный в июне 2014 года. От самого больного и его семьи при этом требуется оплатить дорогу из Кыргызстана в Турцию и обратно.

В Кыргызстан также несколько раз приезжали турецкие медики, которые проводили сложные операции в Бишкеке и Оше для тех, кто не имел возможности выехать на лечение в Турцию. Также Турция предлагала открыть в Кыргызстане диагностический центр, который помогал бы выявлять пациентов, нуждающихся в лечении.

azattyk.kg