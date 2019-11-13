Хваленая девушка на тое…

Слышали, что образовался настоящий бардак в регистрирующем автотранспорт государственном предприятии «Унаа» при Государственной регистрационной службе.

Как оказалось, не выдают номера для недавно зарегистрированных машин, разводят руки со словами: «Отправили на печать, скоро изготовят, не сможем сказать точно – когда». До этого им не удавалось толком выдавать техпаспорта для транспортных средств, вынуждены были писать сведения в лист альбомной бумаги. Теперь же не могут изготовить государственные номера. Руководству следовало бы не увлекаться пиаром, расхваливать себя как дочку богача. Надо было подумать и о гражданах. Что скажете, господин Алымжан?

Источник: газета «Факты.kg» №44 от 12.11.2019 / стр. 2, gezitter. org