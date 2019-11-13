«Резиновые» маршрутки Бишкека

Как всем нам известно, маршрутки Бишкека имеют свойство временами растягиваться, словно резина.

Выяснилось, что в рассчитанную на 18 человек маршрутку «Мерседес Спринтер» могут вместиться 55 человек.

Об этом на сайте АКИpress написала Салтанат Анарбаева, изучавшая факторы влияния на транспортную инфраструктуру Бишкека и пригорода.

«У них есть ежедневный лимит на денежные средства. В часы пик (когда люди едут на работу или возвращаются с работы), идеальным для них является перевозка 55 пассажиров. А в обычное время в маршрутке ездят 35 человек», — пишет она.

Что нам остается сказать, многие из нас не хотят опаздывать на работу и согласны на 100 человек, лишь бы доехать. Как оказалось, такое наше мышление очень нравится водителям маршруток.

Источник: газета «Кыргыз Туусу» №87 от 12.11.2019 / стр. 4, gezitter. org