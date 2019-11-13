Депутат: «Зачастую при разводе после 30 лет совместной жизни женщина остается ни с чем»

Часто встречаются случаи, когда при разводе после 30 лет совместной жизни женщина остается ни с чем, сказала 12 ноября, в ходе организованного Центром поддержки женщин круглого стола депутат ЖК Эльвира Сурабалдиева.

«Часто встречаются случаи, что живут вместе 30 лет, потом разводятся, и женщина остается ни с чем. В каких случаях свекровь не говорит: «Это твоя жена, вы совместно наживали имущество». Поэтому женщина должна работать, получать образование. На сегодняшний день только в Сарууйском айылном кенеше доказано, что воля женщин — выше мужской», — сказала депутат.

Источник: super.kg, gezitter. org