Депутат: «Зачастую при разводе после 30 лет совместной жизни женщина остается ни с чем»

Часто встречаются случаи, когда при разводе после 30 лет совместной жизни женщина остается ни с чем, сказала 12 ноября, в ходе организованного Центром поддержки женщин круглого стола депутат ЖК Эльвира Сурабалдиева.
«Часто встречаются случаи, что живут вместе 30 лет, потом разводятся, и женщина остается ни с чем. В каких случаях свекровь не говорит: «Это твоя жена, вы совместно наживали имущество». Поэтому женщина должна работать, получать образование. На сегодняшний день только в Сарууйском айылном кенеше доказано, что воля женщин — выше мужской», — сказала депутат.
Источник: super.kg, gezitter. org
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