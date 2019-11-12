В Бишкеке новый асфальт положили поверх открытого люка

На обновленном дорожном покрытии осталась дыра

В Бишкеке на улице Волкова местные жители обнаружили, что новое асфальтовое покрытие проложили поверх открытого люка.

Видео с данного участка было опубликовано в Сети.

«Ремонт дороги на Волкова закончен, ой, а тут люк, ну так вышло, сойдет», - отшутился автор ролика.

Между тем в пресс-службе МП «Бишкекасфальтсервис» сообщили Vesti.kg, что завтра же сотрудники предприятия выедут на указанный участок.

- Завтра на месте уже ознакомятся с ситуацией и устранят проблему. Позже предоставим отчет, - прокомментировали в муниципальном предприятии.

VESTI.KG