В Бишкеке новый асфальт положили поверх открытого люка 

На обновленном дорожном покрытии осталась дыра
В Бишкеке на улице Волкова местные жители обнаружили, что новое асфальтовое покрытие проложили поверх открытого люка.
Видео с данного участка было опубликовано в Сети.
«Ремонт дороги на Волкова закончен, ой, а тут люк, ну так вышло, сойдет», - отшутился автор ролика.
Между тем в пресс-службе МП «Бишкекасфальтсервис» сообщили Vesti.kg, что завтра же сотрудники предприятия выедут на указанный участок.
- Завтра на месте уже ознакомятся с ситуацией и устранят проблему. Позже предоставим отчет, - прокомментировали в муниципальном предприятии.
VESTI.KG
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