Имена "кыргызстанцев", подозреваемых в убийстве Саймаити, назвали СМИ

СМИ пишут, что по подозрению в убийстве бизнесмена Айеркина Саймаити были задержаны трое: двое из них кыргызстанцы, один — сириец.

Турецкое издание Haberler опубликовало фамилии и имена задержанных, подозреваемых в убийстве бизнесмена Айеркина Саймаити.

Напомним, это и другие СМИ пишут, что были задержаны трое: двое из них кыргызстанцы, один — сириец.

По данным СМИ, "кыргызстанцев" зовут Hüseyin Ahmetaliyev (Хусейн Ахметалиев) и Abdullah Enver (Абдуллах Энвер), а сирийца — Ali Isbeh (Али Исбех).

Точно ли двое задержанных являются кыргызстанцами, пока неизвестно.

Убийство Саймаити

10 ноября в Стамбуле убили бизнесмена Айеркена Саймаити. В него стреляли в кафе, после чего туда приехали полиция и медики. Пострадавшего госпитализировали, но он скончался в больнице.

На месте убийства Айеркена Саймаити в Стамбуле находился автомобиль Range Rover с консульскими номерами 34 CC 2092. Его эвакуировали сотрудники правоохранительных органов.

На вопрос, принадлежит ли внедорожник генконсульству Кыргызстана в Стамбуле, в МИД накануне, 11 ноября, ответили, что "это были подложные номера, уточняется, кому они принадлежат". В соцсетях сообщали, что это авто принадлежало генконсулу КР в Стамбуле Эркину Сопокову. Сегодня, 12 ноября, был уволен генконсул Кыргызстана.

Имя бизнесмена Айеркена Саймаити фигурировало в расследовании журналиста "Азаттыка" Али Токтакунова, где утверждается, что семья бывшего зампредседателя Государственной таможенной службы КР Райыма Матраимова вывела за границу крупную сумму. В материале говорится, что в выводе средств участвовал Саймаити.

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями расследует дело. В рамках следствия было проверено движение средств Айеркена Саймаити. Является ли убитый тем самым бизнесменом, пока неизвестно. В пресс-службе ГСБЭП сообщили, что информация уточняется.





sputnik.kg