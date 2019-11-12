В Кыргызстане легковым авто разрешили ездить со скоростью 110 км/ч

Правительство повысило предельную скорость с 90 до 110 километров в час. Речь идет о трассах, где "дорожные условия обеспечивают безопасное движение".
В Кыргызстане легковым автомобилям на некоторых трассах разрешили двигаться со скоростью не более 110 километров, говорится в постановлении правительства.
Речь идет о трассах, где ранее было разрешено движение со скоростью не более 90 километров в час. Проект постановления опубликовали еще летом текущего года. Подписан он премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым 31 октября.
"Легковым автомобилям на отдельных участках дорог, где дорожные условия обеспечивают безопасное движение (разрешается скорость. — Ред.) не более 110 километров в час (с установкой соответствующего знака 3.24)", — говорится в постановлении.
Решение об установлении предельной скорости движения принимается уполномоченным госорганом в сфере транспорта и дорог по согласованию с органом в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
sputnik.kg
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