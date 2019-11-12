В Бишкеке на днях начнут выявлять и закрывать «небезопасные» точки фастфуда

Кроме того, нарушителей будут штрафовать на 13 тысяч сомов

В бишкекских точках быстрого питания в ближайшие два дня проведут профилактические работы по пожарной безопасности. Об этом Vesti.kg сообщил замначальника управления Госэкотехинспекции по Бишкеку Жоодар Атакеев.

Сегодня мэрия столицы заявила о том, что в точках продажи фастфуда проведут проверки, однако Атакеев напомнил, что рейд невозможен, поскольку до 2020 года действует мораторий.

По его словам, два дня инспекторы Госэкотехинспекции будут рассказывать предпринимателям об опасности использования газовых баллонов.

- Так как все фастфуды являются объектами предпринимательства, до предписания прокуратуры и разрешения Минэкономики мы не можем провести проверку, - пояснил Атакеев. - На сегодня принято решение организовать профилактические работы, а послезавтра мы начнем выезжать на места вместе с участковым инспектором милиции и представителем акимиата, чтобы выявлять злостных нарушителей.

Он подчеркнул, что предписания на проведение проверки от надзорного органа еще не поступало.

- Разрешения сейчас нет, но если вдруг при обходе обнаружится злостный нарушитель, не устранивший проблему, то будем принимать меры, - добавил представитель Госэкотехинспекции.

Атакеев пояснил, что в отношении нарушителей будет выписан штраф в размере 13 тысяч сомов, а точка быстрого питания будет закрыта.

Напомним, ранее в центре Бишкеке, в одной из точек быстрого питания «Антошка», произошел взрыв. При пожаре одна сотрудница скончалась. Еще 14 человек пострадали.



VESTI.KG