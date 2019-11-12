В Бишкеке будут работать новые ЦОН, один на улице Медерова закрывается

ГП "Инфоком" арендует помещения для ЦОН по принципу удобства расположения для горожан и проезда общественного транспорта.

В Бишкеке с 18 ноября начнут работать четыре центра обслуживания населения (ЦОН), сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы.



Ведомство решило закрыть ЦОН по улице Медерова (44/1). Вместо него откроется центр в Октябрьском районе Бишкека. Также начнет работать ЦОН Аламудунского района Чуйской области, но на территории столицы.

В ГРС отметили, что содержание центров обслуживания населения возложено на госпредприятие "Инфоком" и из-за отсутствия собственного здания и соответствующих помещений аренда является вынужденной мерой. Помещения выбирают по принципу удобства для горожан и проезда транспорта.

Адреса ЦОН:

ЦОН №1, Октябрьский район. Адрес: улица Нуркамал, 29 (здание торгового центра "ДК").

Транспорт: автобус № 5, троллейбусы № 10, 11, 17, маршрутки № 105, 110, 132, 150, 170, 172, 195, 204, 215, 243, 252.

ЦОН №2 (Первомайский и Свердловские районы). Адрес: улица Чокана Валиханова, 2 (здание торгового центра "Аю Грандкомфорт").

Транспорт: автобусы № 6, 7, троллейбусы № 5, 7, а также маршрутки № 102, 105, 128, 137, 147, 154, 166, 251.

ЦОН № 3 Ленинского района. Адрес: проспект Молодой Гвардии, 4.

Транспорт: автобус № 18, троллейбусы № 7, 8, 9, маршрутки № 139, 159, 281, 360, 366, 396.

ЦОН № 4. Адрес: улица Ауэзова, 1/5 (здание гипермаркета "Два прораба").

Транспорт: автобус № 7, маршрутки № 105, 137, 154, 188, 251.

sputnik.kg