WhatsApp массово блокирует номера в подозрительных группах

Попытки отменить блокировку ни к чему не приводят — WhatsApp отвечает, что заблокированные пользователи нарушили правила сервиса.

Мессенджер WhatsApp начал пожизненно блокировать номера состоящих в группах с некорректными названиями, пишет iXBT.com.

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По данным издания, поступают жалобы от пользователей на группы с признаками "злонамеренности". Попытки отменить блокировку ни к чему не приводят. Сообщается, что заблокированные пользователи нарушили правила сервиса.

В последнее время WhatsApp активно борется с агрессией, экстремизмом, спамом и фейковыми новостями. Ранее из-за недостаточной модерации происходили несчастные случаи. Например, в Индии в этом году несколько граждан стали жертвами самосуда из-за слухов о похищении детей, распространявшихся через мессенджеры и соцсети.



sputnik.kg