Без осадков — погода в Бишкеке 12 ноября

Скорость западного ветра составит 4-9 метров в секунду. В ночь на среду термометры в столице покажут –1…+1.

Во вторник, 12 ноября, осадков в Бишкеке не ожидается, сообщает Кыргызгидромет.

Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Днем термометры покажут 9-11 градусов выше нуля, в ночь на вторник будет –1…+1.



sputnik.kg