В МЧС КР рассказали о высоте снега на перевалах основных автодорог страны

В МЧС Кыргызстана рассказали о высоте снега на 11 ноября на перевалах основных автодорог республики.

На автодороге Бишкек — Ош (121-128-й км, перевал Төө-Ашуу) на северной стороне перевала высота снега составляет 5-20 см, 132-137-й км южная сторона перевала — высота снега 5-35 см. На дорогах снежный накат, гололедица.

На автодороге Өтмөк — Талас (0-14-й км, перевал Өтмөк). Высота снега составляет 5-25 см.

На автодороге Бишкек — Ош (198-246-й км, перевал Ала-Бел и ущелье Чычкан) в некоторых местах снежный накат и гололедица. Средняя высота снега составляет 5-35 см.

На автодороге Бишкек — Торугарт (перевал Долон) средняя высота снега составляет 0-25 см.

На автодороге Каракол — Эңгилчек (55-92-й км, перевал Чоң-Ашуу) средняя высота снега составляет 5-25 см, в некоторых местах автодороги снежный накат и гололедица.

На автодороге Барскоон — Ак-Шыйрак (60-68-й км, перевал Сөөк) высота снега составляет 0-15 см.

На автодороге Тюп — Кеген (43-76-й км) средняя высота снега составляет 0-10 см.

На автодороге Ала-Бука — Каныш-Кыя (75-100-й км, перевал Чапчыма) высота снега составляет 5-25 см.





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