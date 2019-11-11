В Санкт-Петербурге преподаватель убил и расчленил свою студентку

Мужчину, пытавшегося утопить в реке пакет с отрубленными женскими конечностями, задержали в Санкт-Петербурге.
Позже выяснилось, что он работает преподавателем в престижном вузе, передает портал «Невские новости»
Сообщается, что мужчина был задержан 9 ноября.
Полицейские обратили внимание на него, когда он нырнул в реку, пытаясь выпустить воздух из пакета, чтобы тот быстрее пошел ко дну.
Как пишет telegram-канал «112», при задержании у него обнаружили травматический пистолет.
При установлении личности задержанного оказалось, что тот работает преподавателем в Санкт-Петербургском государственном университете. 63-летнего профессора, кандидата исторических наук зовут Олег Соколов.
По данным telegram-канала, во время задержания он был в неадекватном состоянии, поэтому его отвезли в больницу.
Тем временем стражи порядка отправились по месту жительства задержанного и обнаружили в его квартире тело молодой женщины. При этом тело погибшей было расчленено.
По последнему сообщению канала, профессор уже дал признательные показания.
По его словам, с убитой они состояли в романтических отношениях. Накануне трагедии между мужчиной и женщиной произошла серьезная ссора, в результате которой преподаватель убил свою возлюбленную Анастасию Ещенко. Он уверяет, что сделал это в состоянии аффекта.
Сообщается, что убитая познакомилась с преподавателем в университете, который она окончила 3 года назад. Вместе с Соколовым она работала над научными публикациями, подрабатывала репетиторством.
Мама убитой Анастасии Ещенко оказалась подполковником МВД. Женщина прибыла в Санкт-Петербург после произошедшего, передает портал Life.
Сообщается, что женщина приехала в северную столицу России, где ее встретили работники уголовного розыска. 49-летний подполковник полиции, которая потеряла дочь, получила необходимую помощь, с ней работали психологи.
Женщину обеспечили жильем и транспортом. Известно, что мама Анастасии работает в органах полиции Краснодарского края с 2005 года.
Задержанному доценту Соколову изберут меру пресечения сегодня, 11 ноября. В суде будет решаться вопрос об аресте известного историка.
Сообщается, что в данный момент подозреваемый в жутком убийстве находится в больнице с обморожением, которое он получил, пытаясь утопить руки убитой девушки в реке.
Как сообщает РИА Новости, мама Анастасии — Галина работает кадровиком в органах полиции. Дослужилась до звания подполковника.
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